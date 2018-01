Maroto: "Cuando a los líderes independentistas les aprieta la piedra en el zapato, dicen que la ley es importante"

El vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, ha defendido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue de nuevo "claro" al reiterar que cumplirá con su deber de garantizar que se cumpla la ley en Cataluña, y así lo hará si el independentismo insiste en permitir una investidura telemática de Carles Puigdemont que sería, como han advertido los letrados del Parlament, ilegal.

En una entrevista en Espejo Público, ha señalado que los líderes independentistas ya "saben cuáles son las reglas del juego y las consecuencias de saltárselas". "Cuando les aprieta la piedra en el zapato, dicen que la ley es importante y que no era una vía unilateral", ha criticado el dirigente popular.

Por otro lado, Maroto ha apostado por que su partido "no caiga en el alarmismo" ante la caída que le auguran las encuestas pero tampoco esconda la cabeza "como un avestruz" y trabaje para recuperar la confianza de sus votantes. "No hay que caer en el derrotismo de las encuestas o el optimismo absoluto de que aquí no pasa nada", ha insistido.

Maroto ha admitido que el PP tiene que ser riguroso y "autocrítico" después de los malos resultados en Cataluña o ante la posibilidad de estar perdiendo apoyos. Tras subrayar que el suyo es el partido que eligen los españoles para conseguir la recuperación, ha apuntado que además de acertar en la política económica hay que ser "mucho más emocional" y "mejorar la oferta programática".

El dirigente popular no ha querido, por otra parte, decir "barbaridades" de la antigua Convergència tras la sentencia del caso Palau, porque todos los partidos, ha advertido, tienen algún caso de corrupción, y ha apostado por que todas las formaciones políticas trabajen por desterrar para siempre irregularidades de este tipo.