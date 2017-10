Iglesias insta a Rajoy a negociar y no aplicar el 155: "Señor Rajoy, deje de romper España"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "con toda la solemnidad" que requiere la ocasión, que no aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que se ponga al frente de una negociación y que "deje de romper España". En su intervención durante la comparecencia de Rajoy en el pleno para explicar la posición del Gobierno en la crisis catalana, Iglesias ha aprovechado también para lanzar al presidente una advertencia contra sus aliados de Ciudadanos.

"Señor Rajoy, desconfíe del señor Rivera porque es el principal operador político del señor Aznar en esta crisis y a usted el señor Aznar no le quiere bien", le ha dicho Iglesias al jefe del Ejecutivo tras felicitarle por haber vuelto a lograr el apoyo de PSOE y Ciudadanos.

Según el secretario general de Podemos, Rajoy debería escuchar al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como hizo este martes el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ponerse al frente de una negociación, que en opinión de Podemos, debería concluir con la decisión de convocar un referéndum en Cataluña.

"Yo no tengo hijos, pero me gustaría tenerlos y me gustaría que conocieran una Cataluña que formara parte del proyecto colectivo de España. Eso solo será posible si en Cataluña hay un referéndum", ha advertido.

Iglesias ha reivindicado a Podemos como la "única oposición estatal" al Gobierno y desde esa posición ha discrepado con Rajoy asegurando que en Cataluña lo que existe en un problema político, que implica reconocer la plurinacionalidad del país y la existencia de soberanías compartidas. Algo que, según el líder de Podemos, asumieron dirigentes políticos como Adolfo Suárez o Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y que después se ha confirmado desde el momento en que la política monetaria depende de Europa y no se decide en el Parlamento español.

Sin embargo, Iglesias cree que el PP empezó a equivocarse con su actuación contra el Estatut y que eso fue lo que provocó la ruptura territorial. "Dejaron de ser un partido de Estado y utilizaron Cataluña para envolverse en la bandera de España y defender sus intereses de partido. Desde entonces son los principales responsables de que se rompa España", ha exclamado.

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Xabier Domènech, ha reclamado a Rajoy "diálogo" hasta tres veces seguidas y ha pedido: "Si no pueden dialogar márchense, no solo por el bien de Cataluña sino por el bien de España". Domànech ha lamentado que el presidente no plantease propuestas políticas durante su intervención de hoy, mientras que ayer la Generalitat "dio un paso para ofrecer diálogo y lo hizo retirando cualquier atisbo de declaración de independencia", y ha asegurado que este conflicto no se soluciona convocando elecciones.

También el líder de IU, Alberto Garzón, ha insistido en que este es "un problema de naturaleza política y así hay que abordarlo". Por eso, ha instado al Gobierno a que sea responsable ante el conflicto catalán porque está en juego "no las siguientes elecciones, sino las siguientes generaciones".

Por último, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha lamentado que se haya llegado a esta situación porque el PP "fulminó de manera irresponsable el Estatut" y ha abogado igualmente por el diálogo pidiéndolo hasta en tres idiomas. "Dialoguen, parlem, falemos, hablando se entiende la gente", ha concluido.

Réplica de Iglesias

Iglesias dice que "he visto por primera vez a su portavoz parlamentario leer un discurso en esta Cámara". Y elogia al presidente, "siga usted así, señor Rajoy, porque a lo mejor podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas", prosigue. "No hay democracia sin ley, ha dicho esto, y eso es cierto. Pero quizás viniendo esto de ustedes, de una formación política que ha incumplido la ley", podrían ser más prudentes, dice el líder de Podemos.

"El jefe del Estado no es una fugura querida en Cataluña ni en Euskadi y cada vez menos querida en el conjunto de España", prosigue. "La Constitución territorial de este país tiene un problema", añade. "Nuestro sistema político tiene una crisis de legitimidad", finaliza Iglesias.