Domènech: "Toda imagen de separación de poderes lleva demasiado tiempo en bancarrota"

El líder de los 'comunes' ha insistido en Espejo Público en que "la solución para el problema de Cataluña son mayorías transversales y progresistas".

Xavier Domènech ha hecho referencia a las palabras de Miquel Iceta durante la investidura fallida de este jueves. El líder del PSC tendió la mano a los independentistas siempre que se hable "en términos diferentes a los de la anterior legislatura", dentro de la legalidad, para dar una solución a la gobernabilidad y lo lanzó "a cambio de nada".

Domènech matizó que su partido "a cambio de nada no" pero que saludan ese paso de los socialistas hacia una salida. Admás los 'comunes' condicionarían su apoyo a un candidato que no represente "al 3%, al caso Palau etc." por lo que preguntado si podría ser a Jordi Turull la respuesta es "no, clarísimamente no".

Xavier Domènech reconoció que "la convocatoria del pleno de ayer se hizo porque había esta cita con el Tribunal Supremo y por tanto también se estaba utilizando el medio judicial para el calendario político, pero también es cierto que toda imagen de separación de poderes lleva demasiado tiempo en bancarrota. Cuando vemos que las acciones de un juez acaban determinando el calendario político y los ritmos del Parlament de Cataluña y, por tanto de Cataluña, es difícil defender la separación de poderes".

En este aspecto el político catalán ha recriminado que las actuaciones judiciales "forman parte del problema, ahora mismo no son una solución absolutamente a nada, sencillamente lo que hacen es empeorar constantemente el problema. Y ahí hay una responsabilidad de los políticos".

Preguntado por la posibilidad de que Puigdemont y Comín renuncien a su escaño como ya han hecho Rovira, Forcadell y Bassa, Domènech aclara que "no solucionaría lo del sábado porque su dimisión tardaría algo más para hacerse efectiva. No da el plazo".