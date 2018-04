Cristina Cifuentes anuncia su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado su dimisión, tras estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa, sin preguntas, convocada con carácter urgente en la Real Casa de Correos a mediodía. La dirigente madrileña ha asegurado que las informaciones publicadas responden a una campaña, que se gestó hace bastante tiempo, "de acoso y derribo" contra ella, "que dejo de ser política para convertirse en personal". "Creo que se han pasado unas líneas rojas evidentes", ha sostenido.

Durante su comparecencia, Cifuentes ha asegurado que ha sido "espiada", que se han hecho "dosieres" contra su persona, algunos que han circulado y circulan por las redacciones de los medios de comunicación, así como que ha sido investigada desde hace años. La presidenta madrileña ha criticado que todas sus actuaciones se han puesto "en tela de juicio con el interés no solo de acabar con el adversario político sino también de destruir a la persona". En su opinión, tener "tolerancia cero contra la corrupción tiene un precio". "Este es el precio y hay que pagar", ha dicho.

La dirigente ha reconocido que ya había tomado la decisión de renunciar antes de las últimas informaciones publicadas, ya que su intención era hacerlo antes de la moción de censura que hay planteada contra ella por parte del PSOE.

Concretamente, pensaba hacerlo el día 2 de mayo tras la recepción que tiene lugar en la sede del Gobierno regional para que las políticas que ha llevado a cabo no cayeran en saco roto, ha dicho. "Por encima de los intereses de uno, están los intereses generales. Indudablemente la amenaza, la posibilidad real, de que la izquierda del PSOE y Podemos con el apoyo de Ciudadanos pudiera gobernar la Comunidad de Madrid me ha hecho reflexionar. Creo que es lo mejor para todos, creo que el mal mayor sería la izquierda radical gobernando", ha dicho.

Para Cifuentes, ya había aguantado mucho: "más de 30 días, de una exposición permanente, de linchamiento mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire". La presidenta toma la decisión porque no quiere que se siga "dañando" a su familia, porque considera que es lo mejor para la Comunidad y lo mejor para el PP.

"Me voy con la cabeza muy alta, con un sentimiento amargo desde el punto de vista personal pero me voy muy orgullosa y muy satisfecha. Creo que hemos conseguido que la vida de muchos madrileños sea hoy mejor que lo era hace tres años", ha defendido. La dirigente regional no ha adelantado si dejará su acta de diputada en la Asamblea de Madrid ni tampoco si renunciará a su cargo como presidenta del PP en la Comunidad.

Cristina Cifuentes se va tras más de treinta años en política

La hasta hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Cuencas, ha renunciado al Gobierno regional tras más de treinta años en la política por presuntas irregularidades en su máster en la URJC, y tras difundirse un vídeo el que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Nacida en la capital de España el 1 de julio de 1964, es licenciada en Derecho y pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Militante del PP, fue elegida por primera vez diputada de la Asamblea de Madrid en 1991 (III legislatura) y renovó su escaño en la cámara regional en la IV legislatura (1995-1999), V (1999-2003), VI (2003), VII (2003-2007), VIII (2007-2011), IX (2011-2015) y en la X legislatura (desde 2015). En la Asamblea fue portavoz adjunta del grupo popular durante la IV y VII legislaturas, secretaria de mesa (V Legislatura) y vicepresidenta 1ª (VII y VIII Legislaturas).

Ha sido asimismo portavoz de las comisiones de Presidencia, Justicia e Interior; Educación, Vigilancia de las Contrataciones, Cultura y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid.

El 13 de enero de 2012 abandonó sin embargo la vicepresidencia en la Asamblea para ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, cargo del que tomó posesión el 16 de ese mes. Se convertía así en la sexta mujer delegada del Gobierno en la capital y cuarta consecutiva, tras Pilar Lledó, Ana Tutor, Soledad Mestre, Amparo Valcarce y Dolores Carrión, a quien sustituyó.

Cuando era delegada resultó herida grave, el 20 de agosto de 2013, al sufrir un accidente de moto cuando circulaba por el paseo de la Castellana (Madrid). Tras su paso por la UVI por traumatismo torácico grave, el 23 de septiembre recibió el alta en el hospital de La Paz y un mes después ya se había reincorporado al trabajo.

Al frente de la Delegación del Gobierno mantuvo una relación tensa con colectivos como el 15-M, la Coordinadora 25S, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en un periodo donde las manifestaciones fueron numerosas en Madrid. Cuestionada por la actuación policial en algunas de ellas, advirtió que ante las actuaciones de ciertos grupos de personas radicales "infiltradas" para "provocar" incidentes, la Policía Nacional tenía que intervenir.

Considera como 'fija' en las quinielas para las candidaturas electorales autonómicas de 2015, el 7 de marzo de ese año fue elegida candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En los comicios de mayo de 2015, su lista se alzó como la más votada, con 48 diputados, aunque lejos de la mayoría. El apoyo de Ciudadanos (17 diputados), logrado el 17 de junio, le garantizaron sin embargo la investidura como jefa del Ejecutivo regional. Y el 24 de junio, Cifuentes fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid por el Parlamento autonómico con los apoyos de su partido y Ciudadanos (Cs), y el rechazo de PSOE y Podemos.

La reducción de altos cargos o la supresión del Consejo Consultivo fueron algunas de sus medidas en sus primeros meses de Gobierno, así como la bajada de las tasas universitarias, el abono transporte joven para menores de 26 años, con una tarifa plana de 20 euros para toda la región, o el abono de 10 euros para parados de larga duración.

El 15 de febrero de 2016, la dirección nacional del PP la eligió para encabezar la gestora que dirigió el PP de Madrid un día después de la dimisión de Esperanza Aguirre, y en marzo de 2017 asumió la presidencia del partido en la Comunidad.

Su gobierno ha estado jalonado por varias polémicas relacionadas con la corrupción. El 2 de junio de ese año compareció ante una comisión de investigación en la Asamblea para esclarecer la adjudicación de los contratos de la cafetería del legislativo madrileño en 2009-2011, cuando era vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación. La posterior investigación judicial abierta sobre el caso comenzó en 2017 y Cifuentes no ha sido imputada.

Cifuentes se querelló en febrero de 2018 contra el exconsejero madrileño Francisco Granados, después de que éste dijera al juez García Castellón que Cifuentes conocía una 'caja B' con la que se pagaron gastos de "refuerzo" de las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011.

Días después, se vio envuelta en una polémica sobre supuestas irregularidades en un título de máster obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con calificaciones supuestamente falsificadas, titulación a la que renunció el pasado 17 de abril.

Las presuntas irregularidades, investigadas actualmente por propia URJC y por la Fiscalía, han llevado al grupo del PSOE a registrar una moción de censura, a la que Podemos anunció su apoyo y que sería la segunda contra Cifuentes, tras la presentada contra ella en 2017, también por Podemos, y que la presidenta superó con los votos en contra del PP y Cs y la abstención del PSOE.

El 25 de abril, Okdiario publicó una información en la que afirmaba que fue sorprendida en 2011 supuestamente robando dos cremas cosméticas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando era vicepresidenta primera del Parlamento regional, tras lo cual anunció su dimisión y denunció una campaña "de acoso y derribo" en su contra.

Ángel Garrido asume la Presidencia en funciones de la Comunidad de Madrid

El hasta ahora consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, asume la Presidencia en funciones de la región tras la renuncia de Cristina Cifuentes al cargo.

Fuentes del Gobierno regional han confirmado que será Garrido, mano derecha de Cifuentes desde que se presentó como candidata a las elecciones autonómicas, el que asuma la Presidencia en funciones.

La Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid señala en su artículo 17 que en los casos en que el presidente regional tenga que ser sustituido ocupará su lugar el vicepresidente, según su orden. Al no haber vicepresidentes actualmente en la Comunidad de Madrid, el turno le corresponde a los consejeros por un orden que recoge esta misma ley en su artículo 19.2. Y el primero de ellos es el consejero de Presidencia, cargo que ocupa Garrido.

Además, esta ley indica que el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones "no podrá ser sometido" a moción de censura ni a una cuestión de confianza.

Según el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, "en caso de dimisión, incapacidad o fallecimiento del presidente", el Gobierno cesante "continuará en funciones hasta la toma de posesión" del nuevo Ejecutivo.