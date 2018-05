Huelva contará con un AVE que la conectará con Madrid en 2 horas y 55 minutos

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, junto a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha inaugurado este jueves las instalaciones de la nueva estación ferroviaria de Huelva, cuya entrada en servicio se produjo el pasado 25 de abril.

Esta estación, según ha anunciado el ministro, contará con la línea la Alta Velocidad, y conectará a Huelva con Madrid en dos horas y 55 minutos y con 40 minutos con Sevilla, alcanzando una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.

Durante su intervención, tras inaugurar la estación, en la que el Gobierno ha invertido 46,2 millones de euros, de la Serna ha asegurado que para ello se va a llevar a cabo un nuevo estudio informativo, que apuesta por una nueva vía de ancho internacional, "garantizando la Alta Velocidad con una inversión entre 1.000 y 1.200 millones de euros".

El objetivo es aprobar este estudio informativo, durante el verano contestar las alegaciones y, tras el periodo estival, enviarlo al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) para que inicie la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según ha remarcado el ministro, y tras ello se podrá hablar de plazos.

Por tanto, a la pregunta de AVE sí o AVE no en Huelva, el ministro ha asegurado que "AVE sí, sí". Por ello, considera que la inauguración de esta estación "no es el punto final", sino que el Gobierno "quiere seguir avanzando en la segunda fase que supondrá la llegada de la Alta Velocidad a Huelva. No vamos a parar, sino que vamos a dar un impulso y a hacer realidad el sueño de los onubenses".

En cuanto a los cambios con la anterior propuesta del año 2008, el ministro ha asegurado que "los cambios son de todo tipo, ya que tenemos una nueva ley del sector ferroviario y aquellos trazados no tienen nada que ver con los actuales sobre todo también en cuanto al impacto ambiental", ya que aquella DIA caducó.

Durante su intervención, el ministro ha indicado que la línea actual fue renovada por última vez en 1972 y cuenta con vías de ancho ibérico y una velocidad de 80 y 140 kilómetros por hora, y ha incidido en las actuaciones a corto plazo que va a acometer Adif para mejorar esta línea y eliminar las limitaciones de velocidad existentes.

En este sentido, ha explicado que Huelva cuenta con un flujo de viajeros de 210.000 en el caso del tren Huelva-Madrid con tiempos de tres horas y 50 minutos sin parada en Sevilla, y 110.000 en el de Sevilla-Huelva, recorrido que se realiza actualmente en 1 hora y 30 minutos, destacando a su vez "el gran potencial" existente respecto al tráfico de mercancías ante el aumento de la actividad minera y del puerto onubense.

El nuevo estudio plantea "una línea de alta velocidad de ancho internacional, por la que se puede circular a 350 kilómetros por hora, apta para el tráfico mixto, con una nueva plataforma a lo largo de todo el trazado y una batería de alternativas que comienzan desde del nudo de Majarabique, en Sevilla, hasta Huelva".