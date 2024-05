Cursos del SEPE gratis y online para mayo 2024

El SEPE ofrece una gran cantidad de cursos gratuitos y online durante todo el año. Apuntarse a una de estas formaciones es una manera perfecta de ampliar tu formación profesional, y más si estás desempleado y quieres encontrar un nuevo trabajo.

Además, hay mucha variedad de cursos del SEPE online y gratuitos de cualquier sector: marketing, comercio, ventas, informática, idiomas, hostelería, etc. Solo tienes que entrar en la web del SEPE y elegir la temática que más se adapte a tu perfil. No obstante, siempre puedes apuntarte a una formación distinta a lo que has desarrollado por ahora en tu carrera. A lo mejor es momento de abrir nuevos horizontes y trabajar en un sector completamente nuevo para ti si es lo que deseas.

¿Qué cursos online y gratuitos hay en el SEPE en el mes de mayo de 2024?

Para descubrir toda la oferta formativa, entra en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal y toma nota de los cursos online y gratuitos que ofrecen. Si tienes alguna duda, en todas las oficinas de empleo siempre hay algún orientador/a para asesorarte y resolverte todas las dudas que tengas.

Mayo puede ser el mes ideal para ampliar tus perspectivas laborales y dar un nuevo rumbo a tu carrera. Estos cursos online y gratuitos del SEPE suponen una buena oportunidad para ampliar tu currículum. Además, muchos de ellos te permitirán obtener un certificado de profesionalidad.

Algunos de los cursos del SEPE que podrás encontrar son: Gestión de la restauración, Inglés C1, Operaciones de venta, Salud, nutrición y dietética, Contabilidad, Prevención de riesgos laborales, Marketing, distribución comercial y fuerza de ventas, etc. No te preocupes porque hay cursos para todos los sectores laborales.

¿Cómo apuntarse a un curso del SEPE?

En primer lugar, entra en la web oficial del SEPE. En segundo lugar, localiza en el listado de cursos online y gratuitos la formación que te interesa. Por último, para inscribirte en los cursos del SEPE durante el mes de mayo de 2024, tienes dos opciones:

Acudir presencialmente a la oficina de empleo más cercana y buscar asesoría sobre cómo acceder a los cursos online, los plazos de inscripción, los horarios, etc.

O inscribirte a través de las plataformas online. Únicamente tienes que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla de cada curso.

En cada curso encontrarás todos los detalles: horarios, temario y ubicaciones exactas de los centros formativos (si no es teleformación). Recuerda que el requisito indispensable para la inscripción es estar dado de alta como demandante de empleo. No obstante, en algunos programas filiales del SEPE, no es un requisito obligatorio.

Como podrás comprobar, la oferta de formación es muy amplia y diversa, así que estamos convencidos de que encontrarás algún curso online y gratuito del SEPE muy interesante y que pueda servirte para tu futuro laboral.