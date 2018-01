Valverde: "Tampoco vamos a hacer una bola muy grande con la nueva lesión de Dembelé"

AÚN NO DESCARTA AL MADRID PARA LA LIGA

Valverde le restó importancia a la nueva lesión de Dembelé: "Tampoco vamos a hacer una bola muy grande de esto". Sobre la ventaja en Liga, no da por descartado al Real Madrid, y también confirmó que Yerry Mina no podrá debutar en Copa porque aún no ha llegado el transfer.