Tebas: "Las palabras de Piqué sobre el Espanyol no fueron acertadas"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que las declaraciones del defensa del FC Barcelona Gerard Piqué sobre el 'Espanyol de Cornellà' "no fueron afortunadas", aunque ha reiterado que su organismo no tiene competencia para sancionar, y ha explicado que con el VAR las acciones polémicas de este domingo en el Camp Nou hubiesen tenido "más interpretaciones".

"Nosotros no tenemos competencia para sancionar a jugadores, eso un tema del Comité de Competición, que valorará las palabras de Piqué. La verdad, yo creo que no fueron afortunadas", declaró a su llegada a la gala de los Premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Además, reiteró que "habrá VAR la temporada que viene" en LaLiga Santander, y que a lo mejor este solucionaría jugadas polémicas como las vividas este domingo en el Camp Nou en el duelo entre FC Barcelona y Deportivo Alavés. "A lo mejor con el VAR hubiera habido más interpretaciones de las jugadas, aunque no era fácil", explicó.

Sin embargo, no quiso comentar el hecho de que el gallego Ignacio Iglesias Villanueva haya sido el árbitro de ese encuentro después de dirigir el polémico duelo del Barça en Mestalla, donde le fue anulado un gol que claramente entró en la portería valencianista. "Nunca me he aprendido el nombre de los árbitros y no sé quién ha pitado en Mestalla", afirmó.

Por otra parte, Tebas condenó los posibles cánticos racistas vertidos este fin de semana en El Molinón. "Si fuese cierto, me parecería muy grave. Si se escucha tiene que tener una sanción ejemplarizante, porque no es la primera vez que vemos un conflicto en Gijón, aunque no se acreditó la otra vez", indicó.

En este sentido, valoró la presencia de algunos miembros de Ultras Sur en Mestalla. "No estamos de acuerdo en que se reagrupen los ultras de cualquier equipo; si no se hubiesen reagrupado, nadie hubiese sabido que había ultras porque no hubiesen ido. Siempre que hay una situación complicada parece que hay más, pero no creo que haya un rebrote, sino casos puntuales. Me da lo mismo que sean puntuales, vamos a pensar que siempre existe un problema para estar atentos", subrayó.

"Me gustaría que Neymar volviese al fútbol español"

En otro orden de cosas, descartó que el portugués Cristiano Ronaldo vaya a dejar el Real Madrid. "He oído tantas veces que se iba... Creo que la última vez que hablé de esto era la decimonovena vez que se decía. Por lo que leo y oigo, Cristiano Ronaldo es un jugador que quiere jugar en el Real Madrid y en LaLiga española", dijo, y reconoció que la llegada de Neymar al cuadro madridista sería una buena noticia. "Me gustaría que volviese al fútbol español, me da igual el equipo", expuso.

Por último, el máximo mandatario de LaLiga descartó que la Copa del Rey pierda emoción a doble partido. "A doble partido se ha demostrado que grandes clubes también caen, ahí vemos al Real Madrid. Si el Barcelona no llega a la final se habrán visto igualmente grandes partidos de equipos de mucha categoría", concluyó.