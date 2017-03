Koke: "Me siento importante en la Selección"

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurección "Koke" aseguró que se siente "importante" en la selección española, que se mide en un amistoso en Saint Denis contra Francia.

"Es un orgullo estar aquí y también jugar con mi equipo. Trabajo fuerte en el Atlético de Madrid para estar aquí. Esta temporada me siento importante en la selección, tengo la confianza del cuerpo técnico y cada partido se nota, me encuentro cómodo con o sin balón, trato de ayudar al equipo, hago lo que el entrenador me pide y estoy muy cómodo", señaló.

Koke se ha convertido en un hombre importante para el seleccionador, Julen Lopetegui, que le ha alineado en siete partidos desde que está en el puesto.

Contestó a la broma de Griezmann

El jugador rojiblanco respondió a la broma que poco antes le había lanzado su compañero Antoine Griezmann, rival en el amistoso de mañana, que había dicho que quería ganar para poder vacilarle.

"Es normal que todos quieran ganar a España por todo lo que hemos hecho. Estamos en el nivel que queremos estar, es normal que quieran ganarnos. La relación con Antoine es buena, normal que me quiera ganar, espero que no tenga su día y pueda vacilarle yo a él", dijo.

Koke dijo que el futbolista francés es "importante" tanto en el Atlético de Madrid como en la selección. "Lo ha demostrado estas temporadas en el Atlético de Madrid, por todo lo que ha conseguido, pero también en la selección, con la que fue el mejor de la pasada Eurocopa. Tiene una importancia enorme en su juego, es un futbolista ofensivo, importantísimo en los dos sitios", señaló.