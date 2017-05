Zidane: "¿Maletines? El Celta saldrá a jugar como un equipo profesional, como tiene que salir"

¿Maletines?

"No te voy a contestar sobre eso, sólo pienso en el partido. El equipo del Celta que va a jugar en Vigo va a salir como profesionales, como lo tienen que hacer".

¿Doblete?

"No estoy al borde de nada, siempre soy positivo, y pienso en dar el cien por cien, yo y los jugadores. Siempre pienso en el vértigo positivo. No se habla de eso en el vestuario, pensamos sólo en el partido de mañana. Para nada se sienten campeones, tenemos que seguir hasta el último minuto del último partido. No hemos ganado nada y no nos vamos a relajar. Lo que me importa sobre todo es lo que hagamos nosotros".

¿Keylor Navas?

"Tenemos tres porteros muy buenos y estamos contentos con los tres, luego el año próximo no sé qué va a pasar. Rubén no jugó mucho pero lo que hace en todo el año con el equipo ha sido espectacular".

¿Opciones de Bale para estar en Cardiff?

"No le quita nada de opciones por no haber jugado en Liga y no es el momento de hablar de eso, ha salido ya al campo y está mucho mejor. Es positivo y estamos contentos pero pensamos en el partido de mañana únicamente y no va a estar mañana".

¿James?

"Está aquí con nosotros. No ha entrenado porque ha tenido un golpe fuerte pero está aquí y sólo pensamos en los tres partidos que nos quedan".

¿Ambiente de Balaídos?

"Me espero un Celta como siempre, tiene muy buen equipo y va a hacer todo para hacer su partido, nada más. Tenemos que hacer nuestro partido y ya está. Lo que sucedió no cambia nada".

¿Su futuro como técnico del Madrid?

"Ahora mismo sólo pienso en el día a día, en lo que me queda de temporada y nada más. Es un trabajo duro, con estrés pero disfruto de mi trabajo. Algún día se acabará pero no es lo que me preocupa ahora. Cuando salgo del coche y llego al vestuario disfruto de todo lo que veo y hago y esto no me lo va a quitar nadie".