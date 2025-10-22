Willy Bárcenas revela cómo El Desafío transformó su vida: “Entré por dinero y salí con disciplina”

Willy Bárcenas confesó en El Hormiguero que su participación en El Desafío le cambió por completo la vida. El cantante aseguró que aceptó el reto para ganar “un dinerete” durante un año sin conciertos, pero terminó encontrando una nueva versión de sí mismo. “Me dio disciplina, rutina y una forma distinta de gestionar la frustración”, contó.

Además, Bárcenas reveló que perdió nueve kilos durante las grabaciones y ha logrado mantener su peso. Pablo Motos mostró en exclusiva las primeras imágenes de la próxima temporada.