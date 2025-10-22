Publicidad
El Hormiguero
Willy Bárcenas revela cómo El Desafío transformó su vida: “Entré por dinero y salí con disciplina”
El cantante de Taburete visitó El Hormiguero y habló con Pablo Motos sobre su paso por El Desafío, su nueva gira y el próximo lanzamiento del disco El perro que fuma.
Willy Bárcenas confesó en El Hormiguero que su participación en El Desafío le cambió por completo la vida. El cantante aseguró que aceptó el reto para ganar “un dinerete” durante un año sin conciertos, pero terminó encontrando una nueva versión de sí mismo. “Me dio disciplina, rutina y una forma distinta de gestionar la frustración”, contó.
Además, Bárcenas reveló que perdió nueve kilos durante las grabaciones y ha logrado mantener su peso. Pablo Motos mostró en exclusiva las primeras imágenes de la próxima temporada.