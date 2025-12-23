La increíble suerte de Miguel Ángel: le ha tocado la Lotería tres veces

Miguel Ángel ha sido premiado tres veces con la Lotería, un hecho que él mismo considera difícil de explicar. La primera vez fue un premio menor, pero las siguientes fueron más cuantiosas.

En el programa explicó que siempre juega los mismos números y que nunca pierde la esperanza. Su caso ha despertado el interés de muchos por lo extraordinario de su buena fortuna.