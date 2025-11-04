La vuelta de tuerca de Manu en su poema: "Hasta la Cósima"

Manu volvió a demostrar su creatividad con un poema lleno de ingenio y simpatía para despedir a los invitados de Pasapalabra. Sus versos, en los que jugó con los nombres de Cósima Ramírez, Óscar Martínez, King África y Lucía Hoyos, provocaron sonrisas y aplausos en el plató.

El momento más destacado llegó con el cierre del poema, titulado “Hasta la Cósima”. King África no dudó en elogiar su talento, asegurando que Manu sería un gran letrista de canciones. Una despedida llena de humor y emoción que ya se ha convertido en una tradición del programa.