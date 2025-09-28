Una voz arrolladora que conquista a todos en su primera actuación

La talent Sisi Bon sorprendió en La Voz con ‘A Natural Woman’ de Aretha Franklin, logrando que los cuatro coaches giraran su silla. “Profesionalísima”, destacó Pablo López.

La emoción creció con el megabloqueo de Malú, que la incorporó directamente a su equipo. “Aún no he escogido”, dijo Sisi Bon, sin saber que ya no podía elegir.