La Voz
Una voz arrolladora que conquista a todos en su primera actuación
Sisi Bon emociona en La Voz con una interpretación poderosa de ‘A Natural Woman’, logrando el primer pleno de la noche y protagonizando uno de los momentos más comentados del programa.
La talent Sisi Bon sorprendió en La Voz con ‘A Natural Woman’ de Aretha Franklin, logrando que los cuatro coaches giraran su silla. “Profesionalísima”, destacó Pablo López.
La emoción creció con el megabloqueo de Malú, que la incorporó directamente a su equipo. “Aún no he escogido”, dijo Sisi Bon, sin saber que ya no podía elegir.