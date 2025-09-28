El truco sencillo de Arguiñano para lograr un pan de ajo casero lleno de sabor

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef ha revelado cómo hacer un pan de ajo casero con solo aceite, perejil, ajo y sal. “Convertir una comida rutinaria en algo sensacional es muy fácil”, asegura.

Este truco permite obtener un pan crujiente y aromático en pocos minutos, sin complicaciones. El paso a paso está disponible en el vídeo del programa, donde Arguiñano demuestra su método infalible.