Cocina abierta de Karlos Arguiñano
El truco sencillo de Arguiñano para lograr un pan de ajo casero lleno de sabor
Karlos Arguiñano comparte una técnica rápida y eficaz para preparar pan de ajo en casa, ideal para acompañar cualquier comida con un toque sabroso y aromático.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef ha revelado cómo hacer un pan de ajo casero con solo aceite, perejil, ajo y sal. “Convertir una comida rutinaria en algo sensacional es muy fácil”, asegura.
Este truco permite obtener un pan crujiente y aromático en pocos minutos, sin complicaciones. El paso a paso está disponible en el vídeo del programa, donde Arguiñano demuestra su método infalible.