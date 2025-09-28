Antena 3 LogoAntena3
El truco infalible de Arguiñano para hacer un pan de ajo sabroso y en su punto

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

El truco sencillo de Arguiñano para lograr un pan de ajo casero lleno de sabor

Karlos Arguiñano comparte una técnica rápida y eficaz para preparar pan de ajo en casa, ideal para acompañar cualquier comida con un toque sabroso y aromático.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef ha revelado cómo hacer un pan de ajo casero con solo aceite, perejil, ajo y sal. “Convertir una comida rutinaria en algo sensacional es muy fácil”, asegura.

Este truco permite obtener un pan crujiente y aromático en pocos minutos, sin complicaciones. El paso a paso está disponible en el vídeo del programa, donde Arguiñano demuestra su método infalible.

