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Pasapalabra
Un triunfo con mucho "power": Fele Martínez conquista La Pista en su duelo final ante Gorka Otxoa
El actor ha firmado una victoria rotunda al reconocer 'I’ve got the power', logrando su pleno más contundente y sumando cinco segundos para Alejandro.
Fele Martínez ha cerrado su visita a Pasapalabra con su mejor actuación en La Pista. Tras dos duelos muy ajustados y flojos contra Gorka Otxoa, ha encontrado por fin el golpe definitivo al identificar sin dudas el tema de 1990.
Esta vez, ambos invitados reconocieron rápido la canción, pero Fele fue más veloz con el pulsador y, tras un breve instante para afinar la memoria, terminó cantando 'I’ve got the power'. Supleno aportó cinco valiosos segundos para Alejandro.