Un triunfo con mucho "power": Fele Martínez conquista La Pista en su duelo final ante Gorka Otxoa

Fele Martínez ha cerrado su visita a Pasapalabra con su mejor actuación en La Pista. Tras dos duelos muy ajustados y flojos contra Gorka Otxoa, ha encontrado por fin el golpe definitivo al identificar sin dudas el tema de 1990.

Esta vez, ambos invitados reconocieron rápido la canción, pero Fele fue más veloz con el pulsador y, tras un breve instante para afinar la memoria, terminó cantando 'I’ve got the power'. Supleno aportó cinco valiosos segundos para Alejandro.