Traición entre amigos: descubre que su empleada fingía teletrabajar mientras disfrutaba de fiestas

La historia de José Luis muestra cómo la confianza mal depositada puede traer graves consecuencias. Tras contratar a su amiga para la contabilidad, comenzó a notar retrasos y problemas en los pagos que levantaron sus sospechas.

Decidió contratar a un detective y la verdad salió a la luz: la mujer no trabajaba desde casa, sino que disfrutaba de fiestas. La traición rompió la amistad y causó pérdidas económicas irreparables.