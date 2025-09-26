Álex González sorprende en El Hormiguero con su faceta más molesta y divertida

Álex González visitó El Hormiguero y mostró su lado más cómico al enseñar el gesto más irritante que ha tenido que preparar para su último personaje. El público disfrutó con su naturalidad y humor.

Durante la entrevista, Pablo Motos probó el peculiar gesto y aseguró entre risas que “se rifaría una hostia” si se lo hiciesen. La complicidad entre ambos generó un momento televisivo inolvidable.