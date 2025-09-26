Loquillo: la voz rebelde del rock español que sobrevivió a una generación de excesos

José María Sanz, conocido como Loquillo, creció en Barcelona y pasó de ser un niño tímido a convertirse en el símbolo del rock español. Orgulloso de sus orígenes, mantiene aún hoy la amistad con quienes le acompañaron desde sus primeros pasos.

El artista confiesa que su generación vivió entre excesos, dinero y drogas, pero él supo mantenerse al margen. Su miedo a las agujas fue clave para evitar caer en un mundo que destruyó a muchos compañeros.