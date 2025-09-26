Publicidad
El Hormiguero
Álex González aclara su operación de nariz en El Hormiguero: “Fue por un golpe de boxeo”
El actor visitó el programa de Pablo Motos y explicó los motivos de su reciente paso por quirófano, descartando que se tratara de una operación con fines estéticos.
Álex González regresó a El Hormiguero para compartir su experiencia tras someterse a una operación de nariz. El intérprete reveló que todo fue consecuencia de un golpe durante un entrenamiento de boxeo.
Durante la entrevista, recordó lo incómodo que resultaban tareas simples como sonarse los mocos después de la cirugía. Además, coincidió con Pablo Motos, que también vivió una operación similar en el pasado.