Santiago Segura y Elia Galera firman una reconciliación con mucho humor: "Me has ganado por goleada"

El último duelo musical entre Elia Galera y Santiago Segura ha servido como cierre perfecto a la tensión cómica que ambos arrastraban. La canción asignada se les ha resistido a los dos hasta que Roberto Leal ha ofrecido el título reformulado.

Aunque Santiago fue más rápido con el pulsador, terminó enredándose con la respuesta y reconoció que no tenía más opción que dejar pasar el turno, momento que Elia aprovechó al instante para apuntarse la victoria. La actriz ha bromeado asegurando que él diría siempre que le había regalado los dos puntos, manteniendo el juego del pique. Sin embargo, Santiago se ha mostrado conciliador al admitir que ella le había ganado "por goleada".