Rosa y Manu se reparten la victoria en El Rosco tras un intenso empate con 21 aciertos

Rosa y Manu mantuvieron un duelo reñido en El Rosco de Pasapalabra, sin ceder terreno en ningún momento. Ambos encadenaron aciertos hasta llegar al tramo final con 21 respuestas correctas.

Ella decidió plantarse sin fallos, mientras que él eligió no arriesgar más y aceptar las tablas. El empate dejó 800 euros para cada uno y elevó el bote acumulado a 1.960.000 euros.