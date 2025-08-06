Publicidad
Pasapalabra
Rosa y Manu se reparten la victoria en El Rosco tras un intenso empate con 21 aciertos
Los dos concursantes protagonizan un enfrentamiento muy igualado en Pasapalabra, con empate final y un bote que continúa creciendo.
Rosa y Manu mantuvieron un duelo reñido en El Rosco de Pasapalabra, sin ceder terreno en ningún momento. Ambos encadenaron aciertos hasta llegar al tramo final con 21 respuestas correctas.
Ella decidió plantarse sin fallos, mientras que él eligió no arriesgar más y aceptar las tablas. El empate dejó 800 euros para cada uno y elevó el bote acumulado a 1.960.000 euros.