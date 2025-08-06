Juan Ibáñez y Damián Moyá bromean con ser Illuminati: “Estamos haciendo el examen… y tenemos enchufe con Pablo Motos”

Durante su visita veraniega a Pasapalabra, los colaboradores de El Hormiguero soltaron una ocurrencia que desató las carcajadas. Juan Ibáñez, fingiendo enfado, lamentó que un concursante no supiera qué es una logia.

Entre bromas, aseguró que él y Damián Moyá están haciendo el examen para entrar en los Illuminati. “Tenemos enchufe, porque como Pablo es uno de los que manda…”, remató Damián, provocando risas en el plató.