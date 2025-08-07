Duelo en La Pista: Juan Ibáñez vence a Damián Moyá entre reproches y risas en Pasapalabra

La participación de Juan Ibáñez y Damián Moyá en La Pista de Pasapalabra dejó un momento cargado de tensión cómica. Ninguno lograba identificar la canción, aunque ambos intentaron acertar al azar.

Damián estuvo cerca, pero falló por una palabra. Juan no desaprovechó la oportunidad y resolvió justo a tiempo, desatando la protesta divertida de su compañero: “¿¡Yo no he dicho eso!?”.