Publicidad
Pasapalabra
Duelo en La Pista: Juan Ibáñez vence a Damián Moyá entre reproches y risas en Pasapalabra
La prueba musical de Pasapalabra enfrenta una vez más a los colaboradores de El Hormiguero en un momento lleno de confusión, humor y una dosis de pique amistoso.
La participación de Juan Ibáñez y Damián Moyá en La Pista de Pasapalabra dejó un momento cargado de tensión cómica. Ninguno lograba identificar la canción, aunque ambos intentaron acertar al azar.
Damián estuvo cerca, pero falló por una palabra. Juan no desaprovechó la oportunidad y resolvió justo a tiempo, desatando la protesta divertida de su compañero: “¿¡Yo no he dicho eso!?”.