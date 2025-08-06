Publicidad
Pasapalabra
Juan Ibáñez rompe su maldición en Pasapalabra al completar el ¿Dónde Están? con tiempo de sobra
El colaborador de El Hormiguero sorprende en Pasapalabra completando con holgura una de las pruebas más exigentes del programa por primera vez en su historial.
Aunque el ¿Dónde Están? suele ser territorio de los concursantes más rodados, esta vez Juan Ibáñez se llevó todos los aplausos. Tras recuperar el turno, completó el panel con medio minuto de sobra.
Fue la primera vez que lo conseguía desde que visita Pasapalabra. Su entusiasmo fue evidente: “Estoy exultante”, celebró Ibáñez, marcando un hito personal en el concurso.