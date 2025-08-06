Juan Ibáñez rompe su maldición en Pasapalabra al completar el ¿Dónde Están? con tiempo de sobra

Aunque el ¿Dónde Están? suele ser territorio de los concursantes más rodados, esta vez Juan Ibáñez se llevó todos los aplausos. Tras recuperar el turno, completó el panel con medio minuto de sobra.

Fue la primera vez que lo conseguía desde que visita Pasapalabra. Su entusiasmo fue evidente: “Estoy exultante”, celebró Ibáñez, marcando un hito personal en el concurso.