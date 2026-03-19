Roberto Leal protagoniza una performance de ‘Soy minero’ que casi le deja sin aire

La prueba de La Pista venía con la promesa de que todos conocerían las canciones del día, y así lo demostraron dos plenos. Tras el acierto rápido de Fele Martínez con The power, llegó el turno de Cristina Medina, quien esperaba ansiosa la opción de rebote. La invitada se encontró con el título 'Soy minero' después de que Clara Garrido, que había sido la más rápida con el pulsador, se desviara hacia 'Mi carro' y 'Paquito el chocolatero'.

La escena más inesperada llegó con Roberto Leal, que interpretó la letra con tal intensidad que terminó sin aire. ¡Y eso que no la cantaba! “Estaba asfixiado”, reconoció entre risas, poniendo el broche más divertido al momento.