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SIRA
Repasamos cómo quedaron Sira, Marcus y el resto de personajes clave antes del regreso de la serie
La serie basada en la novela de María Dueñas recuperará a varios rostros conocidos. Repasamos cómo terminaron las historias de los protagonistas al cierre de El tiempo entre costuras.
Tras el éxito de El tiempo entre costuras, muy pronto Sira Quiroga regresará a nuestra vida en la segunda parte del éxito de María Dueñas con Sira. Entre los desenlaces más destacados de la primera entrega, Dolores logró huir a Tánger durante la Guerra Civil y acabó colaborando con su hija en el taller de costura. Gonzalo Alvarado, por su parte, estrechó su relación con Sira después de reconocerla y conoció su vínculo con los servicios secretos británicos.
Mientras, Félix Aranda permaneció en Tetuán manteniendo su doble vida y Marcus Logan inició una relación sentimental con Sira tras sincerarse sobre sus actividades como espías. Además, la historia dejó abierta la incógnita sobre el destino definitivo de Ramiro Arribas.
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