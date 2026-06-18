Repasamos cómo quedaron Sira, Marcus y el resto de personajes clave antes del regreso de la serie

Tras el éxito de El tiempo entre costuras, muy pronto Sira Quiroga regresará a nuestra vida en la segunda parte del éxito de María Dueñas con Sira. Entre los desenlaces más destacados de la primera entrega, Dolores logró huir a Tánger durante la Guerra Civil y acabó colaborando con su hija en el taller de costura. Gonzalo Alvarado, por su parte, estrechó su relación con Sira después de reconocerla y conoció su vínculo con los servicios secretos británicos.

Mientras, Félix Aranda permaneció en Tetuán manteniendo su doble vida y Marcus Logan inició una relación sentimental con Sira tras sincerarse sobre sus actividades como espías. Además, la historia dejó abierta la incógnita sobre el destino definitivo de Ramiro Arribas.

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