LA VOZ
El recuerdo de Melani protagoniza un emotivo momento en La Voz: "Es una superdotada"
La joven artista, que conquistó al público tras ganar la edición infantil del concurso, vuelve a ser protagonista gracias al recuerdo de su extraordinaria capacidad vocal.
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Los coaches de La Voz han recordado el impresionante talento de Melani, ganadora de La Voz Kids, cuya capacidad para cantar sigue despertando admiración. Su trayectoria y sus cualidades vocales han vuelto a salir a relucir durante el programa.
“Es una superdotada”, destacan al referirse a la joven cantante, que se convirtió en una de las voces más reconocibles del formato infantil. Un reconocimiento que demuestra la huella que dejó su paso por el concurso y el impacto que sigue teniendo su talento.
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