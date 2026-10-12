El recuerdo de Melani protagoniza un emotivo momento en La Voz: "Es una superdotada"

Los coaches de La Voz han recordado el impresionante talento de Melani, ganadora de La Voz Kids, cuya capacidad para cantar sigue despertando admiración. Su trayectoria y sus cualidades vocales han vuelto a salir a relucir durante el programa.

“Es una superdotada”, destacan al referirse a la joven cantante, que se convirtió en una de las voces más reconocibles del formato infantil. Un reconocimiento que demuestra la huella que dejó su paso por el concurso y el impacto que sigue teniendo su talento.