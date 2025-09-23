Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta fresca y saludable de Joseba Arguiñano: Gazpacho de aguacate y pepino
Joseba Arguiñano presenta un gazpacho diferente, fácil de preparar y lleno de sabor. Con aguacate, pepino y un toque especial, se convierte en una opción nutritiva y refrescante.
Joseba Arguiñano apuesta por una receta fresca y muy sencilla: un gazpacho de aguacate y pepino que combina cremosidad, ligereza y un resultado perfecto para los días de calor. Tan solo basta con triturar todos los ingredientes y servir al momento.
Siguiendo la recomendación de Karlos Arguiñano de incorporar sopas frías en la dieta, este gazpacho no solo hidrata, sino que también aporta nutrientes esenciales. Una opción rápida y sabrosa para disfrutar en cualquier ocasión.