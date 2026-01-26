Eduardo Navarrete confiesa lo que sintió tras su decepción en la apnea

Eduardo Navarrete reflexionó sobre su intento en la prueba de apnea del tercer programa de El Desafío y reconoció que no consiguió superar el reto. El concursante comentó que fue una experiencia intensa y difícil durante la competición.

Navarrete explicó que, aunque no logró completar el desafío, espera que los espectadores hayan sentido “la angustia que he pasado” mientras afrontaba la prueba, transmitiendo así la tensión vivida dentro del concurso.