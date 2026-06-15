La perseverancia de Erick tiene premio: el talent que completa el equipo de Luis Fonsi tras años de intentos

Con solo 11 años, Erick se subió al escenario para interpretar Volver a amar, de Cristian Castro. Su actuación conquistó a los coaches y le permitió conseguir uno de los últimos plenos de la edición tras una larga espera para llegar al programa.

La decisión final del joven talent tuvo además un significado especial para Luis Fonsi, ya que su elección sirvió para completar definitivamente el equipo del artista puertorriqueño en el cierre de las Audiciones a ciegas en La Voz Kids.

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