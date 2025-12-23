Parla despierta los recuerdos y la chantajean con fotos íntimas de la noche fatídica

Parla empieza a recuperar fragmentos de lo vivido en la noche clave, pero su avance se ve empañado por un chantaje. Recibe fotos íntimas que la ponen contra las cuerdas.

El misterio crece mientras intenta comprender qué pasó realmente. La amenaza de que esas imágenes salgan a la luz agrava su angustia y deja su futuro en manos de quien las posee.