Omar Montes revela el giro inesperado que ha marcado su carrera en el último año

Durante su entrevista, Omar Montes reconoce que el último año ha supuesto un antes y un después en su camino musical. El cantante explica cómo ha replanteado su forma de trabajar y de entender su carrera.

Además, detalla que este proceso le ha llevado a tomar decisiones importantes, centradas en su crecimiento artístico. Una etapa que, según afirma, ha sido clave para definir su futuro en la industria.