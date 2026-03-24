Publicidad
EL HORMIGUERO
Omar Montes revela el giro inesperado que ha marcado su carrera en el último año
El artista visita El Hormiguero y sorprende con una reflexión sincera sobre su evolución reciente en la música y los cambios personales que han influido en su trayectoria profesional.
Durante su entrevista, Omar Montes reconoce que el último año ha supuesto un antes y un después en su camino musical. El cantante explica cómo ha replanteado su forma de trabajar y de entender su carrera.
Además, detalla que este proceso le ha llevado a tomar decisiones importantes, centradas en su crecimiento artístico. Una etapa que, según afirma, ha sido clave para definir su futuro en la industria.