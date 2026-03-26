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Neli vence a José en la Silla Azul

Pasapalabra

Neli llega a Pasapalabra y elimina a José en la Silla Azul en un duelo muy disputado

La nueva concursante, historiadora y escritora, supera sin fallos la Silla Azul y se convierte en rival de Javier tras la rápida eliminación del murciano

La Silla Azul ha vuelto a marcar un relevo en Pasapalabra. José, que apenas ha durado un programa tras eliminar a Alejandro en el concurso.

Neli, madrileña de origen gallego, ha brillado sin errores en su examen. Historiadora y escritora, ha impuesto su seguridad en un duelo igualado que terminó con el segundo fallo de José.

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