Neli llega a Pasapalabra y elimina a José en la Silla Azul en un duelo muy disputado

La Silla Azul ha vuelto a marcar un relevo en Pasapalabra. José, que apenas ha durado un programa tras eliminar a Alejandro en el concurso.

Neli, madrileña de origen gallego, ha brillado sin errores en su examen. Historiadora y escritora, ha impuesto su seguridad en un duelo igualado que terminó con el segundo fallo de José.