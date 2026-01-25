Publicidad
EL DESAFÍO
El momento de tensión que descolocó al jurado tras una prueba límite
La concursante mostró su enfado tras conocer las puntuaciones y protagonizó uno de los instantes más comentados de la noche, cuestionando la valoración recibida después de un reto especialmente exigente.
Eva Soriano lo dio todo en su desafío sobre ruedas, una prueba que decidió complicar todavía más para intentar ganarse al jurado. Sin embargo, las notas no fueron las esperadas y la humorista estalló en pleno plató: "No me habéis dado ni un bien".
El momento dejó uno de los pasajes más tensos de El Desafío, con la concursante visiblemente molesta defendiendo su esfuerzo y asegurando que la puntuación había sido injusta. Su reacción sorprendió tanto al jurado como al público presente.