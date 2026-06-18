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TU CARA ME SUENA
María Parrado desvela el comentario de Àngel Llàcer que más huella le ha dejado en Tu cara me suena
Los concursantes del programa han recordado las valoraciones del jurado que más les han marcado durante las primeras galas de la edición.
Durante una dinámica del programa, varios participantes compartieron los comentarios que recuerdan con más cariño. Martín Savi destacó una reflexión de Àngel Llàcer, mientras que Jesulín valoró especialmente el reconocimiento a su esfuerzo semana tras semana.
Por su parte, María Parrado señaló como inolvidable una frase que recibió del presidente del jurado y que la emocionó especialmente. Otros concursantes, como Paula Koops o Cristina Castaño, también repasaron las palabras que más les han acompañado en su paso por Tu cara me suena.
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