Manu sorprende con su poema más breve a los invitados de Pasapalabra: "Cortita y al pie"

Manu ha mantenido su tradición de dedicar versos a los invitados de Pasapalabra, sorprendiendo con un poema especialmente breve. Ha jugado con los nombres y apellidos de Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid.

El guiño al cineasta ha sido especialmente celebrado, con la frase "Han sido el 'Colomo' de la diversión". Roberto Leal ha destacado la brevedad del poema, describiéndolo como "cortita y al pie".