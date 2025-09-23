Publicidad
Pasapalabra
Manu sorprende con su poema más breve a los invitados de Pasapalabra: "Cortita y al pie"
El concursante madrileño ha despedido a Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid con un poema corto lleno de ingenio, arrancando sonrisas y complicidad en el plató.
Manu ha mantenido su tradición de dedicar versos a los invitados de Pasapalabra, sorprendiendo con un poema especialmente breve. Ha jugado con los nombres y apellidos de Angy Fernández, Fernando Colomo, Gonzo y Rocío Madrid.
El guiño al cineasta ha sido especialmente celebrado, con la frase "Han sido el 'Colomo' de la diversión". Roberto Leal ha destacado la brevedad del poema, describiéndolo como "cortita y al pie".