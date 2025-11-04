Manu roza el bote de 2.332.000 euros en Pasapalabra y deja al plató sin aliento

Manu ha vuelto a demostrar que su nivel en Pasapalabra no deja de crecer. En un duelo marcado por la emoción, el participante ha estado a punto de llevarse el bote de 2.332.000 euros, quedándose tan solo a dos letras de lograrlo. Su tranquilidad contrastó con la tensión de Rosa, que acabó cediendo tras una serie de fallos.

Antes del enfrentamiento, Manu protagonizó un momento especial con su ya tradicional poema, esta vez dedicado a los invitados Cósima Ramírez, Óscar Martínez, King África y Lucía Hoyos. Su actuación en El Rosco confirmó que la sorpresa puede saltar en cualquier momento.