Manu deslumbra con un poema repleto de guiños literarios y conquista a los invitados de Pasapalabra

La creatividad de Manu volvió a brillar en su poema de despedida para los invitados de Pasapalabra. El concursante optó esta vez por un enfoque literario, jugando con los nombres de José Corbacho, Arantxa de Benito, Almudena Cid y Jalis de la Serna. Incluso confesó que se lo había pasado tan bien como si estuviese leyendo, introduciendo referencias a obras y autores de la literatura española.

La reacción del cuarteto fue unánime. Almudena admitió que se había emocionado y Corbacho bromeó pidiendo para Manu el premio Planeta. El poema, cargado de ingenio y de guiños cultos, dejó uno de los momentos más celebrados del programa.