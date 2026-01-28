Publicidad
ARGUIÑANO
Manitas de cordero con toque picante y patatitas una receta tradicional con giro actual
El cocinero Karlos Arguiñano recupera un clásico con salsa picante acompañado de patatitas crujientes, una propuesta sabrosa que combina colágeno y sabor intenso para 4 personas.
Arguiñano detalla cómo preparar manitas de cordero en salsa picante, destacando su gusto por este plato económico y lleno de colágeno para los huesos, acompañado de patatitas doradas que aportan textura al conjunto.
La preparación incluye hidratar pimientos choriceros, cocer las manitas y elaborar una salsa picante con tomate, cebolla y cayenas, antes de freír las patatitas y servir todo junto con perejil picado.