Renacer intensifica el suspense con una bomba y un quirófano en crisis

La tensión alcanza su punto álgido cuando un paciente con un artefacto explosivo obliga a Bahar y Evren a decidir entre retirarse o afrontar juntos el peligro. Su determinación les enfrenta a la posibilidad de morir mientras luchan por salvar vidas.

Paralelamente, Rengin colapsa en plena operación cerebral tras una explosión cercana, provocando un desesperado intento de reanimación por parte de Harun. La escena deja a los espectadores en incertidumbre sobre su destino.