Lucía Hoyos emociona en Pasapalabra con su homenaje a los cuidadores de personas mayores

Lucía Hoyos dejó atrás el maquillaje de su personaje de Halloween para mostrarse más natural y cercana en Pasapalabra. Durante su conversación con Roberto Leal, la actriz envió un cariñoso saludo a su madre, a todas las Mercedes y, de forma especial, a su padre, que ya tiene 90 años.

Este momento dio paso a una emotiva reflexión sobre los cuidadores de personas mayores. “A los cuidadores, ¿quién les cuida?”, preguntó Lucía, reivindicando la importancia de su labor y provocando un cálido aplauso del público. Un gesto lleno de ternura que emocionó en el plató.