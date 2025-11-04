Publicidad
Pasapalabra
King África sorprende en Pasapalabra con un ingenioso acertijo inspirado en Dua Lipa
El cantante acierta en La Pista de Pasapalabra tras convertir su respuesta en un original juego de adivinanzas inspirado en la canción Houdini de Dua Lipa.
King África ha dejado boquiabiertos a los presentes en Pasapalabra al acertar en La Pista de una forma nunca vista. Antes de decir el título de la canción, el artista improvisó un acertijo sobre un hombre que se escapaba de una caja fuerte, dando un toque didáctico y divertido a su intervención.
La inspiración le llegó al escuchar el segundo fragmento del tema Houdini, de Dua Lipa, publicado en 2023. Roberto Leal destacó su acierto pese a que el cantante pensaba que se trataba de una canción demasiado reciente.