Karlos Arguiñano desvela el secreto del chicharro a la bilbaína más jugoso con un toque de ajo y guindilla

Esta receta destaca por la sencillez de sus ingredientes y la potencia de su sabor, centrada en conseguir el punto exacto de cocción del pescado en el horno. La clave reside en el acompañamiento de láminas de ajo doradas y la alegría de la guindilla, que aportan ese carácter tan reconocido de la cocina del norte.

Durante la preparación en Cocina abierta de Karlos Arguiñano, se ha mostrado cómo el vinagre y el aceite de oliva virgen extra ligan perfectamente para crear una salsa emulsionada irresistible. El resultado final es un plato saludable que demuestra que con productos de temporada se pueden elaborar menús de alta calidad de forma sencilla.