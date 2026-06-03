El jurado de Tu cara me suena señala las actuaciones que más les han emocionado

Manel Fuentes y los miembros del jurado han compartido cuáles son las imitaciones que más les han marcado en esta temporada de Tu cara me suena. Durante la conversación, todos coinciden en resaltar el nivel de implicación de los concursantes y la intensidad emocional de varias de sus actuaciones.

La valoración pone el foco en el compromiso mostrado por los participantes desde el inicio de la edición. Además de recordar algunos números especialmente emotivos, el equipo del programa reconoce el esfuerzo y la evolución de los artistas que se han subido al escenario en cada gala.

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