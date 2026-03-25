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Pasapalabra
Javier se despide de Alejandro en Pasapalabra con un elogio tras su salida inesperada
La eliminación de Alejandro en la Silla Azul sorprende en Pasapalabra y provoca una emotiva reacción de Javier, quien dedica unas palabras de reconocimiento tras semanas compartiendo concurso.
La salida de Alejandro ha marcado un giro en Pasapalabra después de 31 programas, donde había logrado consolidarse como uno de los rivales habituales en El Rosco frente a Javier.
El concursante madrileño quiso despedirse destacando su talento y actitud, asegurando que le irá bien y recordando su energía y juventud tras más de veinte programas compartiendo experiencia.