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Pasapalabra
Javier conmueve a Santiago Segura con su despedida: “Casi me ha hecho llorar”
El concursante ha dedicado unas palabras llenas de cariño al cuarteto invitado, provocando la reacción más sorprendente de Santiago Segura.
El cierre de la visita de Santiago Segura, Begoña Maestre, Elia Galera y Fonsi Nieto ha dejado un momento especialmente emotivo. Justo antes de comenzar El Rosco, Javier ha agradecido al grupo la complicidad y la ayuda de estos tres programas, destacando lo bien que se había sentido con ellos y asegurando que superaban con creces cualquier expectativa que pudiera tener.
Sus palabras han conmovido especialmente a Segura, que ha reaccionado entre sorpresa y emoción al escuchar que en ellos se unía el talento con ser buena persona. El cineasta ha agradecido el gesto con humor y afecto.