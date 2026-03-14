Javier conmueve a Santiago Segura con su despedida: “Casi me ha hecho llorar”

El cierre de la visita de Santiago Segura, Begoña Maestre, Elia Galera y Fonsi Nieto ha dejado un momento especialmente emotivo. Justo antes de comenzar El Rosco, Javier ha agradecido al grupo la complicidad y la ayuda de estos tres programas, destacando lo bien que se había sentido con ellos y asegurando que superaban con creces cualquier expectativa que pudiera tener.

Sus palabras han conmovido especialmente a Segura, que ha reaccionado entre sorpresa y emoción al escuchar que en ellos se unía el talento con ser buena persona. El cineasta ha agradecido el gesto con humor y afecto.