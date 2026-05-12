Javier asume con humor su mala racha en Pasapalabra ante Esperanza Aguirre

Javier no ha esquivado la autocrítica tras varios Roscos complicados frente a David en Pasapalabra. El concursante ha repasado en voz alta algunos de sus fallos más comentados, desde confundir galleta hasta decir vespasiana cuando la respuesta era váter.

El análisis llegó con broma incluida al relacionar este bache con la presencia de Esperanza Aguirre, que recordó haberle concedido cinco Premios de Excelencia académica. “Me va a quitar las becas con efecto retroactivo”, soltó Javier entre risas. Aguirre admitió que quizá le había añadido presión, mientras Roberto Leal recordó que las rachas también cambian.