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Y AHORA SONSOLES
Incendio en Barcelona: 14.000 afectados y una vecina alerta del viento que aviva las llamas
El fuego obliga a confinar los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana, mientras vecinos como Eva abandonan sus casas preocupados por el avance de las llamas.
El incendio de Barcelona ha puesto en alerta a Torre Baró y Ciutat Meridiana, donde 14.000 personas se han visto afectadas por el confinamiento. Eva ha tenido que trasladarse a casa de su madre ante el riesgo de que el fuego alcance los núcleos urbanos.
En Y ahora Sonsoles, la vecina ha mostrado en directo la evolución del incendio y ha expresado su preocupación por las condiciones meteorológicas: “No parece que vaya a parar, hay mucho viento”.
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