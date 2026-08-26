Incendio en Barcelona: 14.000 afectados y una vecina alerta del viento que aviva las llamas

El incendio de Barcelona ha puesto en alerta a Torre Baró y Ciutat Meridiana, donde 14.000 personas se han visto afectadas por el confinamiento. Eva ha tenido que trasladarse a casa de su madre ante el riesgo de que el fuego alcance los núcleos urbanos.

En Y ahora Sonsoles, la vecina ha mostrado en directo la evolución del incendio y ha expresado su preocupación por las condiciones meteorológicas: “No parece que vaya a parar, hay mucho viento”.

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