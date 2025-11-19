El análisis de Álvaro Morte sobre la política: “Antes se buscaban soluciones, ahora culpables”

Álvaro Morte ha regresado al programa para hablar sobre su papel en la serie ‘Anatomía de un instante’, que aborda los días previos al 23F. En su conversación, el intérprete destacó las diferencias entre los políticos de entonces y los de ahora, subrayando que antes se centraban en resolver los problemas.

El actor señaló que, en la actualidad, predomina “la cultura del y tú más”, una actitud que, según él, impide el diálogo constructivo. Morte aprovechó la entrevista para invitar a la reflexión sobre la comunicación y el entendimiento en la política española.